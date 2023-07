Met een bijtende hond in zijn arm steekt Jairo baasje Jacco neer: ‘Hij hitste hem tegen mij op’

Extra onderzoek naar doodsoor­zaak neergesto­ken Jacco (26): ‘Nogal wat mensen met een motief’

Aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoe Jacco (26) aan de Weteringkade in Den Haag om het leven is gekomen. De hondenbezitter werd meermaals met een mes gestoken, maar mogelijk is dat hem niet fataal geworden.