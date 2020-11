Met één bloedprikje weten of je corona hebt (gehad)? Het kan bij deze nieuwe teststraten

geen afstel door uitstel Tranen in de bruidszaak: de jurken die niet werden opgehaald dit jaar

8 november De bruidsjurken zijn op maat afgespeld en ingenomen. Aangepast op de smaak van de bruid: minder glitters of juist extra kant. Maar menig japon die in het voorjaar of zomer 2020 het middelpunt had moeten zijn van een groots feest, hangt nog steeds in een beschermhoes bij het Bruidspaleis aan de Laan van Meerdervoort.