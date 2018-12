Met humor de gevaren van het verkeer te lijf

De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) haalde de prijswinnende productie naar Nederland omdat ze zag dat bestaande lessen over verkeersveiligheid voor 15- en 16-jarigen saai waren.



De voorstelling heet Fractie van een Seconde en wordt uitgevoerd door Rudy Claeys en Stef van Lee. Claeys overleefde ternauwernood een zwaar verkeersongeval. Hij zit in een rolstoel en kan niet zelfstandig eten en drinken. Van Lee is een traumaverpleegkundige die spoedhulp verleent na verkeersongelukken.



Elly Winkel, die zelf haar zoon verloor bij een crash op de Weimarstraat en medeoprichter is van de LOV, bekeek de voorstelling in België. Ze was onder de indruk. ,,Een heerlijke combinatie van muziek, humor en situaties die uit het leven gegrepen zijn.‘’



In België won de productie in 2017 de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs.



De voorstelling zal in maart in de Regentes bekeken worden door 250 scholieren.



