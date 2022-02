Met Joris Wijsmuller heeft Den Haag een bijzonder politicus verloren

golfbrekers Duindorp­jeugd wil eerst zien en dan pas geloven

Als er in Duindorp of Scheveningen een of meer klassen, door ziekte van leerlingen of leerkrachten, gesloten worden ziet Welzijn Scheveningen de toeloop van jongeren groeien. Die weten wijkcentra als Het Trefpunt in de Tesselsestraat en de Mallemok aan de Westduinweg steeds beter te vinden.

11 februari