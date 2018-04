Met jut-tassen op weg naar een schoon strand: 'Je doet het met z'n allen'

Gisteren was de aftrap van het initiatief bij strandtent The Shore. Bij de deelnemende strandpaviljoens, van Scheveningen tot Wassenaar, kunnen mensen een jute zak ophalen en zwerfafval verzamelen. ,,Als mensen hun tas vullen met afval, kunnen ze die weer inleveren bij één van de deelnemende paviljoens in ruil voor een kopje koffie, een ijsje of korting op een surfles'', vertelt initiatiefnemer Karl Beerenfenger van Grondstofjutters.



Eén van de deelneemster helpt graag mee om het strand schoner te krijgen. ,,Ik vind het fantastisch. Als iedereen een beetje bijdraagt, houden we het strand schoon. Het is niet een eenmalige actie. Ik denk juist dat heel veel mensen zich er nu bewust van worden en ook anderen bewust gaan maken. Het werkt niet als je het alleen doen: je doet het met z'n allen.''



Ook Karl merkt dat mensen bewuster worden. ,,Ik doe het nu een paar jaar en zie dat er een verandering gaande is. Er zijn nog heel veel andere initiatieven op de Nederlandse stranden gaande, maar dit is één van de oplossingen die aanvullend is op wat al loopt.''