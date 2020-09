Met kabaal op de fiets voor aandacht Weimarstraat: ‘Die is er, maar er verandert niks’

Even vragen aanBewoners rondom de Weimarstraat en hun kinderen gaan zaterdag met veel kabaal de fiets op, om zo aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de straat. De huidige situatie is ‘vragen om ongelukken’, stelt Bart Beuving in de rubriek Even vragen aan.