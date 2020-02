Met kookboek Indorock komt Vanja 'uit de kast' als Indo

Wie loopt er binnenkort in het shirt van Lex Immers of Shaquille Pinas?

9:17 De shirts waarin de spelers van ADO Den Haag zaterdag de jubileumwedstrijd speelden tegen Vitesse, zijn te koop! De oplettende voetbalfan had al gezien dat ze niet in het normale tenue speelden, maar in retro-outfits gebaseerd op de shirts van het seizoen 1985/1986.