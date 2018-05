'Met Krav Maga ben je weerbaarder'

Wat is Krav Maga precies?

,,Een hele brede zelfverdedigingssport. Schreeuwen, rennen, vechten; het kan allemaal. Als Usain Bolt tegenover iemand met een mes staat, kan hij het beste rennen. Ga dus uit van je eigen kracht en zwaktes. Tijdens het vechten mag alles. Het is niet voor niets geen wedstrijdsport. Je gaat niet elkaars oor eraf trekken voor een spel."

En dan maak je meer kans in een donker steegje?

,,Absoluut. Als vrouw ben je vaak in het nadeel, maar als je de durf hebt om je belager in de ballen te trappen of in de ogen te prikken, ben je een stuk weerbaarder. Als je zo'n situatie niet geoefend hebt, verstijf je. En dat moet je juist niet doen."

Maar hoe oefen je zoiets?

,,Door het na te spelen. We geven bijvoorbeeld anti-kidnap seminars aan kinderen. Dat begint al met het herkennen van gevaar. We leren ze dat ze hard moeten schreeuwen en hoe ze zich losmaken uit een greep."

Waarom ook EHBO-training volgen?

,,We leren onze leden hoe ze zichzelf en anderen verdedigen, maar wat als het misgaat en er gewonden vallen? Het duurt 12 minuten voor de ambulance er is, maar in 5 minuten is iemand doodgebloed. Wat je in de tussentijd doet, is cruciaal. Daarom krijgen onze instructeurs EHBO-lessen, die ze later weer aan onze leden kunnen geven."

Wie geven deze lessen?

,,We werken samen met de organisatie EHBO Medic, waar instructeurs met een militaire achtergrond, of die op de ambulance zitten, werken. Zij weten als geen ander hoe je in gevaarlijke situaties rustig blijft, bloedingen stelpt en reanimeert."