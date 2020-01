Met lijn 11 doorklief je in één rechte streep de stad van arm naar rijk

De scherpe grenzen tussen de wijken in Den Haag worden op een vrijdag in januari bedekt onder de alles overheersende grijsheid van het jaargetijde. De flats op het Hobbemaplein bij de Haagse Markt doen in treurigheid niet onder voor de statige panden langs de Van Boetzelaerlaan. Maar ook wie niet uit Den Haag komt en voor wie de harde scheidslijnen tussen buurten en culturen in de stad niet vanzelfsprekend zijn, ziet de verschillen. Je hoeft er alleen maar voor in tram lijn 11 te gaan zitten. Van het Rijswijkseplein tot de keerlus bij het strand van Scheveningen. In de rit van 22 minuten van begin- tot eindpunt trekt een doorsnee van Den Haag voorbij. Buiten én binnen in de tram.