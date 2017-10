'Met meer geld wordt onze productie beter'

Het benodigde geld is binnen. Gefeliciteerd!

,,Dank je!''



Vijf dagen voor de einddatum is het doel bereikt. Had u dat verwacht?

,,Nee, absoluut niet. Ik had er in eerste instantie geen verwachting van, maar zo snel... Dat is bijzonder. ''



Denkt u daardoor dat er behoefte aan zo'n serie is?

,,Zeker. Het geeft aan dat er animo voor is en mensen het graag willen zien.''



Heeft u hét moment dat het doel werd gehaald ook zien gebeuren?

,,Ik heb iedere dag gekeken. Hoe dichterbij we bij de 7.500 euro kwamen, hoe meer ik aandacht vroeg voor dit project door bijvoorbeeld live op Facebook te gaan.''



En toen was het zover...

,,Ja, maar mensen hebben het idee dat geld geven nu niet meer nodig is. Maar we moeten nog steeds elk dubbeltje omdraaien.''



Hoe meer, hoe beter dus eigenlijk. Waar worden de extra euro's aan besteed?

,,Het doel is nu omhoog gegaan naar 10.000 euro. Met meer geld koop je zorgen af. Er is zekerheid dat mensen betaald worden, we kunnen een betere camera huren, een betere lamp gebruiken... En er is meer tijd om bijvoorbeeld het scenario te schrijven. De productie wordt gewoon beter.''



Maar dat de serie er komt, is zeker.

,,Ja. Zo houden we volgende week de audities voor kindrollen. Als er ouders zijn met kinderen tussen de 5 en 8 jaar, kunnen zij zich nog opgeven.''