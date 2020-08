Met metershoge muurschildering is Den Haag weer even beatstad nummer één

In The States negroes fight for freedom. Het was in 1965 de eerste zin uit de eerste grote hit van The Motions. En het is dus een zin die – hoe goed ook bedoeld destijds – anno 2020 niet meer kan. In een zaaltje aan de Elandstraat in de Haagse Zeeheldenbuurt krabt Rudy Bennett (77) zich achter de oren. ,,Die beginzin hebben we dus veranderd’’, meldt hij droogjes. ,,Dat wordt straks, als we dat liedje hier voor de deur gaan spelen, veranderd in In the World we fight for Freedom.’’