Met nieuw kookboek kan burgemeester Jan van Zanen vanuit zijn eigen woning Haagse horeca ontdekken

Touriya Haoud gaat hulp bieden aan gezinnen in nood: ‘We willen die kinderen een toekomst geven’

3 juni Model, actrice en entrepeneur Touriya Haoud, die na jaren in de VS te hebben gewoond terug is in Nederland, is samen met twee influencers een nieuwe stichting gestart om gezinnen in nood te helpen. Aanleiding is het schrijnende verhaal van vader Hamouch en zijn drie kleine kinderen, die weken op de grond sliepen in een kantoor omdat ze geen opvang kregen.