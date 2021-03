Met noodsubsidie van 350.000 euro is faillissement van buurthuis De Mussen voorlopig van de baan

Coronava­kan­tie in de Schilders­wijk? Oma in Marokko of Turkije moet nog een jaartje wachten

25 juli Veel Hagenaars met een migratieachtergrond blijven deze zomer in Nederland. Het jaarlijkse bezoekje aan opa en oma in Marokko en Turkije is vanwege corona te risicovol. Naar de camping, zoals veel andere Nederlanders, is geen optie voor deze groep. Dus zit er niets anders op dan de vakantie in eigen stad door te brengen. ,,Het is niet normaal druk.’’