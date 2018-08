Met ouderen naar ADO: 'Zo'n mooi gezicht om ze te zien genieten'

Hoe ontstond het idee? ,,Samen met vier buurmannen en een collega ga ik al jaren naar ADO. We wilden al een tijdje iets voor een goed doel doen toen ik op tv Gordon en Joling hoorde over grote eenzaamheid onder ouderen. Vorig jaar besloot ik een seizoenkaart extra te kopen en iemand mee te vragen uit een verpleeghuis in de buurt. En nu, in het nieuwe seizoen, doen mijn voetbalmaatjes ook mee en hebben we de stichting Met Senioren Naar ADO opgericht.''

Hoe vonden ze dat bij ADO? ,,Ja, geweldig. De club haakte er spontaan bij aan. 'Als jullie allemaal vrijwilliger worden', zeiden ze, 'dan regelen wij koffie en dekens'. En toen het koud was in de winter, stelden ze ons zelfs eenmalig een leegstaande sky lounge met 24 stoelen ter beschikking.''

En in het nieuwe seizoen krijgen jullie toch permanent een sky lounge? ,,Met dank ook aan organisaties die ons wilden steunen, zoals Vegro en HTM. Zij steunen ons ook in natura: met luiers en met vervoer bijvoorbeeld.''

Is zo'n wedstrijd niet te heftig voor sommige ouderen?

,,Ach, we zitten in zo'n box redelijk afschermd. En we zijn er al een uurtje van tevoren. Bovendien hebben we met WZH (WoonZorgcentra Haaglanden, red.) overleg wie er meegaan. Het gebeurt wel dat iemand slecht in zijn vel zit en een keertje moet overslaan.''