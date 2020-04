Met Pasen is normaliter alleen Jezus het haasje, maar nu wij ook

#nlblijftthuis Den Haag, laat je zien aan onze AD-drone!

9 april Welke boodschap wil jij laten zien aan iedereen die nu thuis moet blijven of juist extra hard moet werken? Zaterdag vliegt de AD-drone van onze actie #NLBlijftThuis over Den Haag om de mooiste stad achter de duinen van bovenaf te filmen. We zijn op zoek naar vlaggetjes, stoepkrijttekeningen, lieve teksten en dikke duimen omhoog, om mensen een hart onder de riem te steken. Daar worden we blij van en dat willen we als AD graag delen. Opgeven voor #NLBlijftThuis kan door te mailen naar info@nlblijftthuis.nl.