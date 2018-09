Met passie en dat proef je

De sfeer wordt hier gedragen door de Sardijnse eigenaar en gastvrouw Sonia Aresu. Niet met de bekende theatrale Italiaanse gedragingen, maar gewoon door een topbediening: snel, ongedwongen en goed op de hoogte. Logisch ook. Sonia bestierde al jarenlang met haar broer in Gouda een restaurant en wilde het er eens alleen op wagen. Dat werd Pomo D'oro.



Geen trendy of typisch Italiaans ingericht restaurant met beelden, wijnflessen of geblokte kleedjes. Eerder wat tijdloos, waar we niet lang bij stil hoeven te staan. De tafels schoon, gedekt met linnen, stevige witte servetten en voorzien van wijnkoelers. Er zijn veel kwaliteitswijnen per glas te bestellen en water is gratis uit de kraan. ,,Den Haag heeft heel goed water'', doceert Sonia. Dat is zo.



Bij Sardinië denken we aan een oorspronkelijk eenvoudige keuken met geroosterde speenvarkentjes, een rijke zeevangst en pasta's uiteraard. De Sardijnen hebben hun ravioli en bekende gnocchi die ze zelf malloreddus noemen. Van die geribbelde schelpjespasta, - een enorm tijdrovend priegelwerkje - dat onder meer wordt gegeten met worst en gedroogde tomaten. En vergeet de pecorino natuurlijk niet.



De schapenkaas wordt op tafel gezet bij onze eerste gang om de ravioli nog eens extra te bestrooien. Dat is niet nodig (wel lekker), want de grote deegkussentjes zijn perfect. Zacht met een bite in een stevige zoetige tomatensaus en goed gevuld met ricotta, geitenkaas en fris-zoetzurige citroen. Ervoor ook een groentenamuse met ricotta en een bittertje van gebakken radicchio en groene pesto. De goed gebakken coquilles zijn ook gegratineerd met pecorino zonder dat de scherpe kaas overheerst.