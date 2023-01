Met plezier lees ik de reacties op de website van onze krant

Prijs koopwonin­gen wéér gezakt en huizen langer te koop: ‘Maar we zijn er nog niet’

De gemiddelde koopprijs van een woning in Den Haag en omliggende gemeenten is de afgelopen maanden flink gezakt. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de NVM. In Den Haag en Pijnacker-Nootdorp zakten de gemiddelde prijzen het meest met respectievelijk ruim 8 en ruim 6 procent. Huizen staan ook overal langer te koop. ,,We zijn er echter nog niet.’’

