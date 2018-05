Met 'Policja' zoekt Haagse politie contact met Poolse bewoners

Hulp

De twee Poolse agenten zijn deze hele week in de stad om de Haagse collega's te helpen. ,,Het initiatief komt vanuit het project Internationale Betrekkingen'', verklaart Bipat. ,,In onze wijk wonen veel Poolse mensen en we weten dat agenten uit dat land beter contact met hen hebben. Wij krijgen informatie van hen over de Poolse bewoners die wij later weer kunnen gebruiken.''

Zo gaven Polen gisteren aan hoe zij het vinden in Nederland, hoe hun woonsituatie is en waar zij werken. En die informatie kan waardevol zijn, aldus Bipat. ,,Want die krijgen we zelf niet snel. En die Poolse agenten delen dezelfde normen en waarden als de Polen in Nederland en komen met informatie, waarmee we overlast in of door deze gemeenschap kunnen oplossen of verminderen.''