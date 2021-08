Met puntenstraf raakt bestuurlijke chaos nu ook het eerste elftal van ADO: ‘Het is gewoon klote, natuurlijk’

Ruud Brood had er in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Volendam desgevraagd al even over gespeculeerd. Of hij iets door de bestuurskamer zou gooien als het zou gebeuren? Waarschijnlijk wel. ,,Want ze weten wel hoe ik ben”, had hij gezegd. Maar dat zijn elftal daadwerkelijk drie punten in mindering zou krijgen, zag hij een week geleden nog totaal niet aankomen. En dat terwijl de uitgestelde deadline voor het indienen van een sluitende begroting toen alweer een paar dagen was verstreken.