‘Met regen zoeken dieren bijna allemaal hun verblijf op’

,,Waarom is je zusje niet meegekomen? Ze is toch niet boos?”, vroeg ik aan Chloë toen ze zonder jou naar buiten kwam. ,,Rachel is mijn zusje niet”, zei ze gedecideerd. ,,Ze is m’n zus, mijn grote zus. Dus geen zusje.” Omdat het regende vroeg ik haar of we de Grote Rachel dan toch misschien even op moesten halen. Om met z’n drieën iets leuks te gaan doen.



Daar hadden jullie blijkbaar over gepraat. ,,We gaan niet naar de dierentuin. Dat hebben wij al afgesproken. Want opa, met die regen gaan alle diertjes altijd meteen naar binnen. Dan is er niks aan in de dierentuin. Kunnen we niet naar een kermis?” Dat vond ik geen goed idee, omdat het inmiddels nóg harder was gaan regenen. Pijpenstelen!