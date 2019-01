Met ‘tegelweetjes’ beter eigen buurt leren kennen

Om het bovenstaande meteen te nuanceren: de vinding van Myrthe Cools is vooralsnog alleen in het Regentesse- en het Valkenboskwartier toe te passen. Maar het kan niet anders, denkt de Haagse uitvinder van Tegelweetjes, of de hele stad ligt straks vol met haar even simpele als eigentijdse manier om via haar QR-tegels de geschiedenis van de buurt beter te leren kennen. ,,En dat is in elk geval mijn ideaal ja, want dit is toch gewoon superleuk?''