De Grapperhaus-hype bereikt zijn hoogtepunt. Nog vóór de bordesscéne, die vanmiddag op Paleis Noordeinde zal plaatsvinden, weet iedereen wie Ferdinand Grapperhaus is. Tot mijn stomme verbazing blijkt nu dat Ferdinand en ik dezelfde Haagse stappen in het leven hebben gemaakt.

De nieuwe minister van Justitie en Veiligheid (of was het nu andersom?) spaart zijn collega’s niet. Alexander Pechtold noemde hij ‘een politieke windvaan’. Wilders ‘ontoerekeningsvatbaar’. Halbe Zijlstra is ‘een politicus die grossiert in domme proefballonnetjes’. Een ingewijde zegt: ‘Hij kan de mensen op eloquente wijze en met groot gevoel voor humor op de hak nemen’.

Maar dit is niet de enige overeenkomst tussen Ferdinand en mij. Wij hebben allebei op dezelfde lagere school gezeten, in Mariahoeve. De John F. Kennedyschool gaf Montesorri-onderwijs. Kern van de leer van Maria Montesorri is dat het kind zich in zijn of haar eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. Toen ik erachter kwam dat dit de didactische methodiek was, meette ik mijzelf het tempo aan van een hippie-commune in Mumbai. Met terugwerkende kracht zeg ik: Montesorry.

Daarna werd ik om onbegrijpelijke redenen toegelaten tot het Aloysius College en verrek, ook daar heeft Ferdinand Grapperhaus zijn scholing voortgezet. Gezien de leeftijd van vrolijke Ferdinand moet hij daar, net als ik, les hebben gehad van de laatste generatie paters jezuïeten. Dit waren goedgelovige mensen, die ik dan ook vrij eenvoudig en stelselmatig om de tuin kon leiden. Ik durf nu wel te bekennen dat ik in mijn jeugd meerdere paters heb misbruikt. Geef toe: dat hoor je niet vaak. #Ihave.