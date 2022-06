Met The Grace krijgt Den Haag twee joekels van torens met 1400 woningen bij Station Hollands Spoor

Na eerdere twijfel ging de gemeenteraad met ruime meerderheid akkoord met het plan dat een flinke bijdrage levert aan het terugdringen van de woningnood. In de torens komen liefst 1400 woningen, waarvan 423 in de sociale categorie en 282 middenhuur. Ook voorziet The Grace in skylounges, in een fietsenstalling met 2000 plekken,in een fietsenmaker en in een kapperszaak.