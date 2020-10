Met toen al naakt badende vrouwen schildert Anders Zorn het idyllische Zweedse landleven van rond 1900

Te goed geïsoleerd? Extreme zomerhitte gaat niet meer weg uit nieuwbouw­flat

8 oktober Kan een huis ook te goed geïsoleerd zijn? Je vraagt het je bijna af als je de verhalen uit nieuwbouwcomplex De Saffier aan het Paletplein in Tilburg hoort. Ramen kunnen niet altijd open en zonwering is nooit in de nieuwbouw gekomen. En dus loopt de temperatuur in de zomermaanden op tot boven de 40 graden.