Met twee beetwonden en handboeien om ontsnapte ADO-relschopper met de tram aan de politie

Verkrotte villa voor een miljoen vertimmerd, toch kunnen krakers er voorlopig blijven zitten

Een injectie van ruim een miljoen euro was nodig om de monumentale villa Ivicke in Wassenaar voorlopig te redden. Maar de krakers die er al jaren wonen, weigeren voorlopig nog te vertrekken en de politie heeft pas in september genoeg mensen om ze uit het landhuis te zetten.

8 juni