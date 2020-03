Met veertien kinderen in één huis: ‘Je leert elkaar nu nog beter kennen’

Geslaagd zonder centraal schrifte­lijk eindexamen: ‘Ik dacht nog: maar dat kan helemaal niet!’

7:02 Geslaagd, nog voordat de eindexamenperiode zelfs maar is begonnen. Voor de ene leerling was het groot feest gisteren. Maar voor anderen neemt de onzekerheid juist toe, nu duidelijk is dat het centraal schriftelijk eindexamen vervalt. ,,Alles verandert met de dag, geen idee waar dit gaat eindigen.”