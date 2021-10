Met vier kogels, waarvan één in het hoofd, werd Britse ambassadeur Sykes dodelijk geraakt op 22 maart 1979

De politie is snel ter plaatse, want het bureau is om de hoek. Maar de daders zijn niet te achterhalen. De slachtoffers zijn er slecht aan toe: Richard Sykes is door vier kogels getroffen, waarvan één in het hoofd en zijn knecht tweemaal in het hoofd. In de auto zat ook zijn secretaresse, maar die bleef als door een wonder ongedeerd.