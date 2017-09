Met watertaxi naar festival op visafslag in Scheveningen

Tweetal verdacht van drugslab voorlopig vrij

11:31 De bewoners van tien appartementen in Leidschendam stonden net voor kerst midden in de nacht op straat. De stank en de rook die uit de wc omhoog steeg, dat kon niet goed zijn. De mogelijke veroorzakers van die dampen hoorden gisteren dat ze hun proces in vrijheid mogen afwachten.