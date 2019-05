Met z'n allen breien in het Westbroekpark: ‘Het brengt mensen samen’

Waarom organiseert u dit evenement?

,,Ik vind het superbelangrijk dat mensen zien dat breien terug is van weggeweest. Het is rustgevend en het kan enorm veel mensen samenbrengen, het maakt niet uit waar ze vandaan komen en hoe oud ze zijn.‘’



Is het voor u de eerste keer?

,,Ja, het bestaat al sinds 2005, maar dit jaar doe ik het voor het eerst. Het is wel de bedoeling om het vanaf nu elk jaar te doen.‘’



Breien staat niet bekend als de meest sexy hobby ooit, maar wordt volgens mij wel steeds populairder. Klopt dat?

,,Dat is echt zo, ja. Ik ben zelf 38 en heb hier allerlei mensen op les. De jongste is 19, de oudste is iemand van 70. Je ziet mensen van alle leeftijden, juist ook omdat bijvoorbeeld het burn-outgehalte hoger dan ooit is. En breien is een goede manier om te ontspannen.‘’



Wat maakt dat het zo rustgevend is?

,,Het ritme van het breien, het tikken van de pennen, iets moois onder je handen zien ontstaan. Dat brengt rust.‘’



En op 8 juni dus met zijn allen?

,,Ja, en iedereen mag komen, ook partners. Dat zeg ik expres, want er zijn ook mannen en jongens die breien. Laatst kwam er een oma wol bij mij kopen voor haar 8-jarige kleinzoon die breit. En hij werd daarmee gepest. Ik heb toen tegen haar gezegd: 'Joh, kom naar de Public Day, want daar zie je: je bent niet raar'.‘’



