Met zijn hoofd uit vliegtuigraampje met 130 km/u fotografeerde Bart Hofmeester veranderend Nederland

Tussen 1950 en 1990 vloog fotograaf Bart Hofmeester regelmatig boven Nederland om met zijn toen moderne camera van maar liefst zes kilo foto’s te maken. Vanuit een raampje, 130 kilometer per uur met forse tegenwind. Het leverde hem een permanente verkoudheid op, maar wél prachtige platen. De beelden zijn zo scherp gemaakt, dat het lijkt alsof je zelf vanuit de lucht op het land kijkt.



Via via kocht de Vlaardingse fotograaf Roel Dijkstra (62) in 2017 het fotoarchief van Hofmeester, die in 2001 overleed. De bijna twee miljoen foto’s liggen inmiddels opgeslagen naast het huis van Dijkstra, dat ook functioneert als zijn fotobureau. Dat past niet in een laatje als de sd-kaarten die nu gebruikt worden. Alle negatieven liggen verdeeld in dozen over diverse kasten die twee muren beslaan.