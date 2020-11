Met zijn rijdende podium geeft Haagse dj Bas een feestje op straat: ‘De hele buurt doet mee’

Vandalen storten zich op kersthuis­je Van Kinsbergen: ‘Straat bezaaid met stukgesla­gen kerstbal­len’

15 november In een tijd waarin je als horecaondernemer bijna niets kan, verzon Patrick van Aller - eigenaar van gastropub Van Kinsbergen - een manier om toch open te blijven: twee huisjes in kerstsfeer recht voor zijn pand, met daarin decemberproducten. Gisteren is één huisje plus inhoud vernield.