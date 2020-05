Met zwikken bij bakkie pleuâh verloor ik het geld dat ik nog moest verdienen

Onderweg heb ik je koffiehuizen aangewezen en verteld dat ik daar al in de jaren zestig kwam. Ook in de koffietent op het Oranjeplein, die niet meer bestaat. Een bakkie pleuâh, zoals ze in Den Haag zeggen, kostte toen 15 cent. Daar zaten vooral buurtbewoners en soms ook vrachtwagenchauffeurs omdat die makkelijk rondom het plein konden parkeren. Tussen de middag zag je daar ook meisjes van de Vierde Christelijke Huishoudschool in de Fannius Scholtenstraat. Sommige jongedames hadden eerst bij de sigarenboer voor vijf cent één sigaret gekocht. In die gekke tijd werd er nog overal gerookt. De leerlingen mochten daar ook hun boterhammen van thuis opeten. Een vertegenwoordiger in nylonkousen, die in de tijd van de baas aan winkels de panty P verkocht, bestelde soms een broodje bal.