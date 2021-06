Metamorfoze van Haagse schrijver Louis Couperus is nieuw leven ingeblazen door scholieren

eeuwig den haag Den Haag Zuidwest was het paradijs, een kans op een beter leven voor veel gezinnen

20 juni Deze keer in de rubriek Eeuwig Den Haag: De toekomst van Den Haag Zuidwest staat weer ter discussie. Welke flats worden afgebroken of opgeknapt? In de jaren vijftig betekende de wijk een kans op een beter leven voor jonge gezinnen. In het boek Sprekende stenen komen ze aan het woord.