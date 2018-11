Metershoge kerstbomen moeten Laak verfraaien

De kerstbomen maken deel uit van het project Winterlicht, een van de twee winnende ideeën van het wijkbudget Laak Centraal dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld om de wijk te verfraaien. Bewoners konden bij de gemeente suggesties indienen om de buurt 'mooier, beter en socialer' te maken. Voor het beste idee was 50.000 euro beschikbaar. Er werden meer dan 90 ideeën aangedragen. Ook is uit de aanmeldingen een wijkjury aangesteld om de inzendingen te beoordelen. Die keek daarbij ook naar uitvoerbaarheid, wenselijkheid en het aantal keren dat een idee was ingestuurd. De wijkjury heeft besloten niet voor één winnaar te kiezen, maar het budget te verdelen over twee verschillende projecten.

Lampjes

Winterlicht moet de hele wijk in sfeervolle verlichting voor de feestdagen dompelen. Behalve de kerstbomen komen er lampjes in de bomen voor de bibliotheek in de Linnaeusstraat. Ook krijgen ruim 20 bloembakken nieuwe beplanting, die in de lente opnieuw wordt aangepast. Met muziek, kinderactiviteiten en winterse hapjes en drankjes wordt de sfeerverlichting bij de bibliotheek op vrijdag 7 december ontstoken.



Het tweede deel van het wijkbudget gaat naar het nieuwe fitpark Janssonius. Op het terrein van HVV Laakkwartier aan de kant van de Janssoniusstraat worden in december verschillende fitnesstoestellen geplaatst. In combinatie met grondoefeningen moeten de toestellen een goed circuit vormen voor sporters. Voor bewoners die liever in een groep sporten, verzorgt buurtsportcoach Jay van Veelen vanaf januari 2019 wekelijks groepstrainingen.



Bewoners hadden bij de verdeling van het wijkbudget voorts gevraagd om meer fietsbeugels, extra speeltuinen of het versneld plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers.



