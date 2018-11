Metershoge vlammen bij brand in Moerwijk

VideoEen stapel grofvuil is vannacht op de Verwoldestraat in het Haagse Moerwijk in vlammen opgegaan. Het afval, dat vooral bestond uit hout en stof, vatte snel vlam waardoor de vlammen enkele meters hoog uitsloegen. Twee bomen liepen daardoor schade op. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.