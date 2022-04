Metershoge warmtepomp en café-eigenaar Leo zwaar gehavend: dit zijn de meest gelezen verhalen

Top 10Bekende café-eigenaar Leo zwaar gehavend na straatroof, bureaukat Winston is met pensioen en de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn eindelijk voor de Invictus Games in Den Haag. Dit zijn onze best gelezen verhalen van de afgelopen week.

Een warmtepomp van drie meter hoog in de achtertuin zorgt voor slapeloze nachten

Een warmtepomp van bijna drie meter hoog en twee meter breed in de achtertuin. Henk Nennie (63) en tientallen van zijn buren vrezen dat hun tuin én uitzicht straks verpest wordt door het ‘gevaarte’. ,,Mijn tuin gaat dan naar de kloten.”

Lastige Redouan moest ‘stoorzender’ op zijn schooltafeltje plakken

Redouan El Khayari (34) is genomineerd voor de titel Sociaal Werker 2022 en dat is niet vanzelfsprekend gezien de pijnlijke weg van lastig jongetje dat achterin de klas ‘stoorzender’ op zijn schooltafeltje moest plakken tot cum laude afgestudeerde docent Social Work aan de Haagse Hogeschool.

Jeroen en zijn vriendinnen ‘drogeerden en verkrachtten’ vrouwen op seksfeestjes

Tijdens urenlange seksafspraakjes zijn vier vrouwen onder invloed van drank en (rape)drugs in een Haagse woning verkracht. Zelfs toen zij bewusteloos raakten ging het misbruik door. ,,De wederzijdse goedkeuring valt niet weg als een vrouw van de wereld is.”

Bureaukat Winston gaat na drie jaar al met pensioen

Hij is pas drie jaar oud, maar toch is bureaukat Winston van het politiebureau aan de Sir Winston Churchillaan alvast met pensioen. De bekendste Twitterkat van Den Haag en omstreken is overgebracht naar ‘een geheime locatie’ met een vast baasje.

Meghan Markle: ‘Harry werkte vroege ochtenden en late avonden aan plannen van Invictus Games’

Met de aftrap in het tijdelijke stadion in het Zuiderpark zijn de Invictus Games in Den Haag begonnen. Meghan Markle introduceerde haar man Prins Harry op het podium: ‘Hij werkte op late avonden en vroege ochtenden om het perfecte evenement te plannen.”

Stevie Wonder oefent met Nederlandse slimme bril

Soullegende Stevie Wonder, die sinds zijn babytijd blind is, kan dankzij een Nederlandse uitvinding een ingrediëntenlijstje lezen in de supermarkt, foto’s bekijken en zelfs zijn sleutels terugvinden in huis.

Nederlandse uitvinding zorgt dat je handen niet trillen

Ook last van trillende armen of handen? Dan zou het goed kunnen dat na onderzoek de diagnose tremor kan worden vastgesteld. Zo’n 100.000 mensen in Nederland hebben hier last van. De medische wetenschap zoekt nog naar een oorzaak en een oplossing. De start-up STIL denkt nu een oplossing te hebben gevonden.

Bekende café-eigenaar Leo zwaar gehavend na straatroof

De lafaards die de bekende eigenaar van Leo’s Koffiehuis in Den Haag - naar hemzelf vernoemd - op straat hebben beroofd kunnen maar beter emigreren. Die waarschuwing doen zijn supporters. Onbekenden schoten zogenaamd te hulp en gingen er vandoor met Leo’s (62) goud. Mogelijk is hij zelfs eerst neergeslagen. ,,Stuitend wat die gasten deden.”

Formatie mislukt, Den Haag krijgt geen coalitie met grootste partij van de stad

Den Haag krijgt geen nieuw college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De poging van informateurs Geerten Boogaard en Gert-Jan Oplaat om een politieke coalitie te smeden met de grootste partij van de stad is mislukt, laat partijleider Richard de Mos weten.

Placenta in bosjes achterlaten, mag dat zomaar?

Een placenta mee naar huis nemen om te begraven in de tuin, het verwerken in een kunstwerk of zelfs opeten vanwege de rijke voedingsstoffen. Het gebeurt. Niet alleen in andere culturen, ook in Nederland. Soms worden placenta’s door een geschrokken voorbijganger aangetroffen in een openbaar park, zoals deze week in Den Haag. Maar mag dat wel, een moederkoek zo maar begraven tussen de struiken?

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.