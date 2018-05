Metershoog wordt het woord Vrijheid met bierkratten gemaakt op Malieveld

Video Réne op eigen verzoek vervolgd om wietplan­ten: 'Ik wil weten waar ik aan toe ben'

17:44 Het is tijd dat er duidelijkheid komt over of René Barendse zijn wietplanten mag houden of niet. Daarom wordt hij op eigen verzoek vervolgd door het Openbaar Ministerie. Hij houdt de planten om er wietolie van te maken, waarmee hij zijn zenuwpijnen kan bestrijden. 'Ik kweek vijf planten voor mezelf en houd me op die manier aan het gedoogbeleid. Door een melding bij de politie hebben ze alsnog mijn planten geruimd.' Maar de zaak was te klein om voor de rechter te laten komen. 'Daarom heb ik mezelf aangegeven, ik wil duidelijkheid over het houden van deze vijf planten. Ik ben nu eigenlijk afhankelijke van het criminele circuit'.