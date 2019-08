Metselaar Sonny Kastelein (37): De verborgen schoonheid van ezelsrug en hanenkam

VAK APART ,,Een metselaar moet altijd z’n kop er bij houden. Je kijkt de hele tijd naar je werk. Ook als je even wegloopt om mortel te halen of een steen te kappen. Je maakt van de mogelijkheid gebruik om van een afstand te zien of het werk er goed uitziet”, zegt metselaar Sonny Kastelein (37). Deze week gingen we bij hem langs voor de rubriek Vak Apart.