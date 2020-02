Meubelmaker Iestyn (17) heeft twee rechterhanden: ‘Er gaat niets boven een tafel van massief hout’

Video Man ramt politieau­to en eindigt in sloot, naast auto die eerder in het water belandde

17:08 Een automobilist is vannacht langs de Wilsveen in Leidschendam tegen een politieauto gereden en is daarna in de sloot beland. De politieauto stond langs de weg geparkeerd omdat eerder op de avond een andere bestuurder het water was ingereden.