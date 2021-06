Mevrouw Hoekveen (95) is dol op geraniums: ‘Maar niet om alleen achter te zitten’

Mijn Tuin Liselotte verruilde Frans balkon voor grote tuin: ‘Ik wil dat deze tuin een begrip wordt in Maasdijk’

6 juni Liselotte Piek verhuisde onlangs met vriend en dochter van een appartement op 1 hoog in Den Haag met slechts een Frans balkon naar een dijkwoning met grote tuin in het Westland. ,,Ik wil dat deze tuin een begrip wordt in Maasdijk.”