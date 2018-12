Mexicaans restaurant Popocatepetl sluit de deuren

Het restaurant specialiseert zich in Mexicaanse hapjes en cocktails en zit momenteel in een kleurrijk monumentaal pand aan het Buitenhof.



Het pand blijft in bezit van Debuut Horecabeheer. Het is nog niet bekend wat er nu in het gebouw komt, maar volgens een woordvoerder van Popocatepetl zal dat wel een nieuw restaurant zijn. Debuut heeft ook onder meer Hometown Coffee & More in zijn portefeuille.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!