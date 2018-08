Miauwende kitten zit vast onder motorkap van auto

De politie schakelde de brandweer in om het diertje te bevrijden. Dat bleek nog best moeilijk. De motorkap was zo open, maar de kitten had zich goed verstopt. 'Uiteindelijk liet hij een glimp van zijn mooie koppie zien en een brandweerman zag kans het beestje te pakken. Echter was de kitten zo bang dat hij de brandweerman in zijn vinger beet. Dit schrok de brandweerman niet af en hij hield het beestje stevig vast.'