Michael (49) was een bartender en geen activist maar voerde wel spontaan actie voor zijn vrijheid

Blokje Rond Grote Vriendelij­ke Reus Murphy is niet echt een waakhond:’Hij vraagt de dief eerder binnen’

14:11 Groot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas.