Michael Palin zet toon voor Crossing Border

Hoewel het internationaal festival voor literatuur en muziek pas donderdagavond officieel wordt geopend - door minister Ingrid van Engelshoven - zijn er de hele week al activiteiten. Zo is vanavond Michael Palin te gast in het literair subprogramma BorderKitchen in Theater aan het Spui. Palin, bekend van Monty Python’s Flying Circus en maker van reisprogramma’s, wordt ondervraagd over zijn recent verschenen boek Erebus. Daarmee maakt de 75-jarige alleskunner zijn debuut als schrijver van een historisch non-fictie boek. Erebus verhaalt over het gelijknamige zeilschip dat in 1839 naar Antarctica voer en spoorloos verdween. De bijeenkomst met Michael Palin is al uitverkocht.

Naoorlogse achtbaan

,,Het totaalprogramma is niet in omvang toegenomen, maar we zijn wel vaker zichtbaar op meerdere plekken’’, zegt Corina Maduro van Crossing Border. ,,Zo komt de Britse historicus sir Ian Kershaw vrijdag in de lunchpauze naar de Centrale Bibliotheek om te vertellen over zijn werk Een naoorlogse achtbaan, over de geschiedenis van Europa in de periode 1950-2017.’’

Twee jaar lang werd Crossing Border in en rond het Paard gehouden, maar door te verhuizen naar meerdere locaties rond Theater aan het Spui kan het festival breder programmeren met films in het Filmhuis en activiteiten in de bibliotheek. Morgenavond is de uitreiking van de Europese Literatuurprijs aan de Noorse schrijver Johan Harstad voor zijn boek Max, Mischa & het Tet-offensief. Donderdag, vrijdag en zaterdag is het reguliere festival met gasten van Patrick deWitt tot Charlotte Mutsaers. Zondag sluit het festival af met het kinderprogramma Little Raven.