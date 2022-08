Michael verlaat zijn familiehuis met wow-effect voor de liefde

Michael is Voorburger in hart en nieren en kocht dit familiehuis in 2019 voor hem en zijn drie kinderen. De villa is in de jaren zeventig ontworpen door architect Henk op het Roodt en werd in 1973 ietwat verhoogd gebouwd met speelse hoogteverschillen door de gehele woning en met verrassend veel woonoppervlakte. ,,Sinds de bouw is er echter niets meer gedaan en dus kon het allemaal wat moderner”, zegt Michael. ,,Maar het is en blijft een uniek object met een bijzondere stijl en op een geweldige locatie. Zoiets vind je niet snel hier in Voorburg.”