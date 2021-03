Michael zet het terras uit van zijn Posthoorn: ‘Dan gaan de mensen zelf nadenken’

Parkeerel­len­de, asociaal rijden, wildplas­sen. Schevenin­gen schreeuwt: ‘Nu al gekkenhuis’

28 februari De eerste mooie krokusvakantieweek gaat het alweer vet mis in Scheveningen: parkeerellende, wildplassen, asociaal hard rijden, lastigvallen van vrouwen. Wat zegt dit over de komende zomer? ,,Scheveningen is voor iedereen, maar régel het.”