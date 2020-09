Michel is laaggeletterd én dichter: ‘De schaamte, die voel ik niet meer’

Van Wieg tot graf Els was een stoer en pienter Haags meisje, ze stond regelmatig aan het front

21 september Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Els Noordanus (1 juli 1937 – 3 september 2020). Toen Rinus de Wipper op tv was en de ruiten eruit vlogen in de Schilderswijk, in 1969, sprong Els op haar brommer om de boel te sussen. Ze was kordaat. Tot op het allerlaatst.