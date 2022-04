Michel raakte alles kwijt na duw van ladder en trotse tieners in drillrap: dit zijn de best gelezen verhalen

top 10Trotse tieners doen alles voor een hoge status in de drillrapwereld, glazenwasser Michel raakte alles kwijt na een duw van een ladder en José betaalt maar 88 euro per jaar voor gas en energie. Dit zijn de best gelezen verhalen van afgelopen week.

Trotse tieners doen alles voor hoge status in drillrapwereld: ‘Ze noemen zich soldiers’

Jongens van vijftien die met grote messen andere jongens neersteken om status te verdienen. ,,Sommigen hebben de baard niet eens in de keel.” Dit is een inkijkje in de duistere wereld van jonge drilrappers.

Student Yeva (21) kan amper huur betalen of boodschappen doen door oorlog in Oekraïne

Bevroren betaalrekeningen en familieleden die midden in de oorlog zitten, Oekraïense studenten die in Nederland verblijven zitten met de handen in het haar. Hoe kunnen ze voor hun familie zorgen en zelf de huur van hun woning nog betalen? ,,Ik denk continu: hoe komt mijn moeder rond?”

José (84) betaalt maar 88 euro per jaar voor gas en energie

Met stijgende energierekeningen en benzineprijzen worden Nederlanders flink in de portemonnee geraakt. Hoe kun je in zo’n dure tijd dan toch besparen op je vaste lasten? Op de Haagse Markt treffen we de 84-jarige José Correa Inacio. Een superbespaarder, die naar eigen zeggen een heel jaar op gas en energie teert voor slechts 88 euro.

Terwijl Zelenski Tweede Kamer toespreekt, moet Oekraïense vlag weg: ‘Hoe wrang kan het zijn?’

Op de dag dat president Volodimir Zelenski via een live-verbinding de Tweede Kamer toespreekt wordt een Oekraïense vlag verboden, recht tegenover de Russische ambassade. De initiatiefnemer Merel van Vroonhoven spreekt er op sociale media schande van en krijgt veel bijval. ‘Hoe wrang kan het zijn?’

Michel raakte alles kwijt na duw op 10 meter hoogte: ‘Word depressief van m’n omgeving’

Glazenwasser Michel werd eind vorig jaar op tien meter hoogte van zijn ladder geduwd. Na een lang verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum probeert hij nu langzaam weer zijn leven op te pakken. Maar dat blijkt veel moeilijker dan hij dacht. ,,Ik zie het allemaal niet meer zo rooskleurig in’’, zegt hij somber.

Bouw droomvilla’s van Rick en andere kopers plots stopgezet: ‘Ik zit met dubbele kosten’

Rick Bregman (44) kocht vorige zomer een prachtige kavel waarop hij zijn droomvilla zou bouwen, maar bijna een jaar later zit er nog geen paal in de grond. Sterker nog, de bouwplannen op zo’n 25 kavels zijn plots helemaal stopgezet. De kopers zitten met de handen in het haar en dreigen met een schadeclaim bij de gemeente, die in de miljoenen kan lopen.

Vermoorde Renée (23) mogelijk nog in leven toen haar lichaam in brand werd gestoken

De vermoorde Renée (23) was mogelijk nog in leven toen haar lichaam in Den Haag in brand werd gestoken. Dat blijkt uit extern onderzoek, aangevraagd door haar familie.

‘Cabine is het mooiste kantoor’

Johan Cruijff die opeens in je cabine staat, een 90-jarige man die om de 3de klasse vraagt en zweven over een dikke laag sneeuw; de drie Haagse broers Wim (65), Arthur (58) en John (58) Korenhof werken dit jaar samen 100 jaar als machinist bij de NS. ,,De cabine is het mooiste kantoor dat je je kunt bedenken.”

Laadpalen groeien als kool; grote laadpleinen moeten ergernis bij andere automobilisten wegnemen

Elektrische laadpalen groeien in Den Haag als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels staat er in bijna elke straat of buurt wel een. Voor eigenaars van elektrische auto’s een zegen, maar andere automobilisten zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. Met elke nieuwe paal verdwijnen er namelijk ook ‘gewone’ parkeerplaatsen, die al heel schaars zijn. De oplossing: laadpleinen en hypersnelladers.

Hilarisch: groep Hagenezen zinkt met hun bootje in Giethoorn

Dacht je lekker een dag te gaan varen in Giethoorn, zinkt je bootje. Het overkwam een groep Hagenezen zaterdagmiddag. Het hele incident is gefilmd. En dat leverde hilarische beelden op.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.