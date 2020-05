Michel was pas getrouwd, maar viel als een blok voor Annette: ‘Dus koos ik voor Annette’

Verboden liefde?

Annette: ,,In het begin wel. Michel kwam kijken naar de zaalvoetbalwedstrijd van zijn ex, die speelde bij mij in het team. Tijdens de derde helft hadden we het supergezellig. Drie maanden later vroeg hij of ‘ie langs mocht komen, want hij had thuis geouwehoer om mij. Ik snapte er geen reet van, want sinds die ene keer had ik hem niet meer gezien. De volgende ochtend was hij er en hadden we veel lol. Na twee maanden sloeg de vonk over en was het gedaan. Al was koningin Beatrix er tussen gaan staan, echte liefde stop je niet.”