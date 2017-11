Michel Wettstein heeft de winnende ‘groene’ foto

Michel Wettstein heeft de mooiste foto van heel Den Haag gemaakt. Zijn foto in de ijskoude branding bij Scheveningen is door de jury uitgeroepen tot de beste 'groene' foto van Den Haag.

,,Er zit zoveel actie en energie in deze foto’’, zegt de jury over de winnende foto. ,,Hij spat letterlijk van het beeldscherm af. En ook al is het feitelijk geen echt groen wat op de foto staat, dit beeld staat wel voor een op en top Haagse natuurbeleving.’’ De jury besloot dan ook unaniem dat dit de winnaar was.

Den Haag is in september door een vakjury uitgeroepen tot de ‘groenste’ stad van Nederland. De gemeente riep Hagenaars dan ook op om hun favoriete groene plek in Den Haag te filmen of te fotograferen.

Hagenaren hebben massaal gereageerd op de oproep. Van de ruim 300 foto’s was die van Wettstein het best, maar er waren uiteraard meer fantastische Haagse plaatjes die het podium hebben gehaald. De tweede plaats is voor Kyara Rullens die een bijna sprookjesachtige foto maakte van haar dochter in Clingendael. ,,We hebben enorm veel foto's gekregen van Clingendael maar deze sprong er echt uit. De tegenstellingen in licht en donker en de grote bomen met een klein meisje in het midden maakt deze foto echt uniek’’, aldus de jury.

De tweede plek voor Kyara Rullens: Haar dochter in Clingendael © Kyara Rullens

De derde plek ging naar Anneloes de Grood met een foto waarop een Schotse Hooglander en een reiger elkaar in de ogen kijken bij een meertje in het Westduinpark. De jury zei: ,,Bij fotograferen draait het echt om het vastleggen van hét moment. Deze foto is daar het ultieme voorbeeld van!"

Derde plek voor Anneloes de Grood © Anneloes de Grood